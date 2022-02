El amor mata o engorda

Cuando era joven me enamoré de una enfermera que trabajaba en el Centro de Transfusión Sanguínea de Granada. Yo era muy tímido y como no me atrevía a hablarle, cada vez que quería verla me iba a que me sacaran sangre. Me encantaba que me cogiera el brazo y que me diera con sus dedos índice y corazón en las venas antes de hincarme la aguja. Mientras estaba tumbado y la sangre saliendo de mi cuerpo, yo la miraba moverse de un lado a otro. Era preciosa. Tenía unos ojos de esos en los que se pierde la calma. Pero ella no reparaba en mí la mayoría de las veces. Se limitaba a hacer su trabajo de manera mecánica. Un día me habló, me preguntó cómo estaba y yo le dije lo primero que se me ocurrió, una tontería.

-Lleva un mes sin llover. Los árboles lo están pasando mal -le dije.

Luego me arrepentí de haberle dicho eso. Ella sonrió y después se dio media vuelta.

Iba tantas veces a que me sacaran sangre que me quedé más chupado que Pepe Sacristán en Oro Rojo. Me veía a mí mismo blanco, enjuto y huesudo, con un rostro propio de la máscara de un drama antiguo. Cuando terminaba ella me daba una magdalena y un vaso con Cola Cao.

Un día cuando me vio entrar dijo:

-Oye, esta es la tercera vez que vienes en este mes. No puedes venir tan frecuentemente.

-Vengo solo para verte -me atreví a decirle.

-Pues lo siento. Me caso la semana que viene -me dijo enseñándome un anillo con una perla transparente encima.

Salí del Centro de Transfusión Sanguínea hecho pedazos y con mucha hambre porque no me esperé a que me dieran las magdalenas. Llevaba media hora andado, cuando vi una pastelería y entré para comprar un cruasán. La chica que atendía a la clientela era mor

ena y tenía el pelo recogido en una especie de redecilla. Me impresionó su mirada de ojos de cristal, la seriedad y el tono mecánico de su voz, sus modales ceremoniosos y la fría sonrisa impresa en su rostro delgado y sacerdotal. Enseguida me enamoré de ella. Los cuatro o cinco meses siguientes los pasé yendo todos los días a la pastelería a comprar cruasanes. Tanto es así que me puse gordo de narices. La moraleja que aprendí es que el amor o te deja en los huesos o te hace engordar, según.