Una ampliación valiente

La ampliación del Metro está en boca de todos los granadinos. La Junta de Andalucía, ahora gobernada por un PP que dudó hasta el último día de su funcionalidad y practicidad, será la que acometa ahora el futuro no sólo de los trenes granadinos, sino los de Málaga y Sevilla. También desde el minuto uno ya hubo pueblos que pedían una parada en el Cinturón. Fomento va a elaborar un estudio para saber por dónde tiene que tirar las vías. Y ayer, el PSOE presentó su propia propuesta para la capital. A todos nos está dando por pintar 'rayitas' en un mapa y decir por dónde de pasar el futuro del Metro de Granada. Cada uno tiene su opinión y su visión, y aunque todas las ideas son buenas, incluida la de hacer un estudio pormenorizado, a veces es más sencillo: copien donde ha triunfado. Siempre se dijo que el modelo a seguir por Granada ha de ser el Metro de Estrasburgo, en Francia. Pues plantéenlo igual. Es decir, líneas centrales circulares y ramificaciones hacia todos los puntos de población próximos. Y no hay más. Sean valientes, tiren rayas, miren a largo plazo, y cambien esta movilidad que nos cubre de suciedad, por no decir algo más fuerte.