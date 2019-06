El anillo de Granada

La Plaza del Carmen parece una novela de J.R.R. Tolkien. Aquí todos quieren ser El Señor de los Anillos. Sebastián 'Sauron' Pérez, el ojo que todo lo ve, se ha quedado tuerto de nuevo. Si primero fue Torres Hurtado, el Mago Negro de la corrupción urbanística, quien le impidió quedarse con el anillo del poder municipal, ahora ha sido Luis 'Gollum' Salvador el que ha traicionado a quien alguna vez fuera su señor, ¡qué sorpresa! Esta criatura escurridiza y a la vez pegajosa que algunas veces habla de sí mismo en tercera persona ha vuelto a dar un viraje para quedarse momentáneamente con su tesssssooooro. Temiendo su capacidad para orientarse según sople el viento, espero que recuerde que alguna vez vivió en La Comarca, y no ceda ante los 'Nazgul' de VOX acercándose un poco más a quienes no queremos oscuridad en la Tierra Media de Granada.

Mientras tanto, Paco Cuenca ha pretendido ser Frodo Bolsón y se ha quedado en Pippin, quizás porque a lo mejor tampoco quería destruir el anillo, si no quedárselo para emular a su compatriota Gollum… La comunidad Elfa comandada por Marta 'Galadriel' Gutiérrez se ha visto obligada a refugiarse en sus territorios del compromiso ciudadano, a la espera de tiempos mejores en los que puedan volver a convocar un Concilio de Elrond transversal y granadino, que vaya mucho más allá de la falta de luz para vencer a la oscuridad de los actores secundarios del pleno municipal: Paco 'Gimli' Puentedura y Antonio 'Samsagaz' Cambril.

El resto de criaturas que habitamos la Tierra Media de Granada seguimos atónitas ante el espectáculo de que nuestro gobierno municipal se decida en Madrid… Muchos ya lo dijimos, aquellos nostálgicos del pasado que critican las autonomías y el nefasto centralismo sevillano lo hacen porque quieren volver al centralismo madrileño, no porque les importe mucho nuestra ciudad o el futuro de quienes en ella vivimos. Ser granadinista es algo más que apoyar a nuestro equipo de fútbol, que nadie duda que sea excelente.

Y lo que es peor, en realidad el anillo al que aspiran Sebastián y Salvador es el de la construcción de grandes infraestructuras y los jugosos beneficios que aportan para unos pocos privilegiados incluidos los políticos. Su anillo soñado es el mapa de una autopista dando la vuelta a Granada sin entender que pretenden construir una autopista junto a nuestra joya más preciada. No es el cierre del anillo, es la Autopista de la Alhambra, que nadie se confunda de términos pues no estamos en una novela inglesa si no en la realidad de un territorio milenario.