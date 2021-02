Un constructor ha talado más de 60 árboles junto a la calle Pampaneira: el Anillo Verde va a pasar cerca y el constructor no habrá querido que los árboles le impidan ver el bosque. La acción del constructor es parte de un ambicioso programa de colaboración público-privado: si hace unos meses la Junta arrasaba las plantas de la calle Palencia y luego un particular cortaba el gallardo árbol que daba nombre a la Cuesta del Pino, estos días el Ayuntamiento ha talado los árboles de la Plaza López Burgos. Los vecinos esperaban una poda, pero nuestro alcalde no se anda por las ramas. Ya hay quien se refiere a él como "Luis Talador".

Nuestro Salvador (y Talador), sin embargo, insiste en situar nuestra ciudad en "el top mundial de compromiso medioambiental", habla de un "Skyline verde" y de "Granada, ciudad verde europea". Igual que el Napoleón de Rebelión en la Granja (la maravillosa fábula de Orwell), Nuestro Salvador quiere ocultar el presente tras la glosa del futuro. Este verano anunció la "inminente ejecución del Anillo Verde" y encomendó la tarea a la Fundación Plant for the Planet. Quizá espere que el sector privado plante con tanta eficacia como tala.

En el vídeo promocional del Anillo (véanlo, está en la Red) se aseguraba que en 2020 se plantarían 675 árboles en una parcela de la calle Coso; en 2021 otros 3750 se plantarían en otros lugares, y así hasta un total de 201.300 para 2031.

Resulta curioso que Nuestro Salvador confíe más en la capacidad plantadora de sus sucesores en el cargo que en la suya propia, porque promete que aquellos plantarán muchos más árboles que él. Será su forma de pensar en las generaciones futuras: mandarles trabajo. Pero incluso esa limitada fe en la capacidad propia resulta excesiva: ayer conté personalmente los árboles plantados en la calle Coso y, salvo error, eran 30. Ni incluyendo los que había de antes nos acercamos a los 675 prometidos. Muchos menos, desde luego, que los talados como fruto de la colaboración público-privada.

Si para 2031 nuestro Ayuntamiento consigue plantar 201.300 árboles será porque los sucesores del alcalde actual se habrán batido el cobre. Aun así, mi alegría será tanta que propondré que el Anillo se llame "Parque Nuestro Salvador". Al paso que vamos, sin embargo, más me creo que nos pasemos los diez años cantando como Jennifer López: "y el Anillo, ¿pa' cuándo?"