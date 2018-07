Un año y un día

Decía Camba que entrar en un periódico es como entrar en el seno de una familia extraña. Uno no conoce a los lectores y los lectores no lo conocen a uno. Ellos no saben nada de tu humor, de tus manías, de tus creencias. Y claro, te sientes cohibido, como cuando te presentan a tu suegro e ignoras si le caerás bien. Por eso, cuando el verano pasado entré a formar parte del plantel de columnistas de este diario empecé a darle vueltas a la cabeza sobre la mejor forma de comparecer ante ustedes, mi nueva clientela. Se me ocurrió que podía hacerlo a la manera del genial gallego, presentando mis respetos a la aún desconocida concurrencia, como hizo él cuando publicó su primer artículo en ABC. Pero -pensé- yo no soy Camba, ni escribo en una habitación del Palace; así que la cosa podría resultar presuntuosa y hasta algo ridícula.

Opté finalmente por hacer una declaración de intenciones: mis dagas serían incisivas y afiladas y no descuidarían dos virtudes fundamentales del oficio, la precisión y la puntería justa, indispensables para no herir. En estos meses he procurado zarandearles, cabrearles, hacerles reír; llevarles de las costumbres a la política y de la indignación a la ternura. Espero no haberles aburrido: la solemnidad es el verdadero pecado mortal del escritor de periódicos. He intentado mantener siempre la independencia de criterio, que no la neutralidad; la primera tiene que ver con la autonomía moral; la segunda, con tomar o no partido. Escribir es optar: un opinador objetivo es un oximoron, como una orgía ordenada o un club de solitarios.

Me irritan los articulistas que se creen más listos que sus lectores, pero cuando compro el periódico es para leer a quienes son mejores que yo. Por eso, me llevo tarea para la vuelta de vacaciones: acercarme, aunque sea un poquito, a la finura analítica de Ignacio Camacho, la frescura de Gistau, el sentido común de Pepe Aguilar, la mala leche de Carmen Rigalt, la claridad de Pérez-Reverte, el humor corrosivo de Ramón de España, la ligereza elegante de Arantza Furundarena, la riqueza de matices de Jorge Bustos y Rafa Latorre. Alcanzar la influencia de Cambril y la sobriedad de losluises, mis compañeros de página.

Queridos lectores, que tengan un buen verano. Lo siento por mi hater, que no podrá desahogarse ni entrando en mi blog, porque me lo han hackeado unos yihadistas.

(Se me olvidaba. Cuando empecé, la directora me garantizó libertad: un año y un día después puedo decir que es una mujer de palabra).