El 10 de diciembre de 2006 publicaba la primera ‘mirada alrededor’ en Granada Hoy, por la amable invitación de su director, Ramón Ramos, con la que abrí una nueva etapa en mi larga trayectoria profesional, tras cuatro fructíferas décadas en Ideal, en las etapas de directores como Santiago Lozano y Melchor Saiz-Pardo, especialmente, y una asidua colaboración en periódicos de todo el país, amén de asomadas a revistas internacionales. En la primera ‘mirada’ decía que el alrededor era muy amplio, porque la actualidad está muy cerca y, al mismo tiempo, muy lejos. Nos afecta tanto el patrimonio cultural local amenazado, como, no podía ser de otra forma, la política nacional o internacional, con su reguero de guerras y matanza de inocentes ciudadanos –hoy, Gaza o Ucrania, ayer Vietnam y tantos otros–. Comentar la actualidad es una tiranía que para abordarla es necesario la libertad que garantice la independencia del periodista.

En Granada Hoy he encontrado esa libertad que, salvo puntuales excepciones, he disfrutado en mi vida profesional, en la que también ha tenido amplio espacio la cultura, con especial dedicación al Festival Internacional de Granada. Esa actividad he podido desarrollarla con absoluta libertad en este periódico que cumple 20 años de existencia. Una libertad que define la luz que ha arrojado este periódico donde los medios son pulmones que necesitan la sociedad para respirar. Con Ramón, Magdalena y Lola, su director y directoras, he podido constatar ese compromiso con esa luz, que han hecho posible, no sólo ellos, sino todos y cada uno de los miembros de su redacción, los de ayer y los de ahora, porque los periódicos no son sólo un esfuerzo empresarial, sino el entusiasmo y el alma de su capital humano. Aunque en esta etapa no he estado en contacto directo con ese aliento humano que he vivido en las redacciones, desde fuera, aunque sea como mero colaborador del esfuerzo común, he podido admirar la calidad individual de cada uno de los firmantes de crónicas, estudios, informaciones, integrantes de cierre o de ediciones digitales para hacer un producto de la máxima dignidad. Los periódicos están definidos por ese aliento personal, por ese entusiasmo colectivo y por esa búsqueda de la verdad, al final de un túnel oscuro de intereses, mentiras que, sobre todo en la vida política, atosigan y desconciertan a la sociedad. No tengo ningún vínculo materialista que me exija expresar el reconocimiento al esfuerzo de los profesionales para sacar a la luz cada día esta antorcha iluminadora de la cotidianidad. En este veinte aniversario de este esfuerzo, expresarle mi felicitación a los que estuvieron, ayer, y están, hoy, haciendo el `milagro’ de hacer posible un periódico.