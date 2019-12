La ansiada Vicealcaldía

La creación de la Vicealcaldía en el Ayuntamiento de Granada, un compromiso de investidura de Cs y PP para darle un 'reconocimiento extra' a Sebastián Pérez, que tuvo que ceder la Alcaldía a Luis Salvador en un pacto inédito en Granada sobre el que todavía siguen quedando muchas dudas, no va a ser un trámite fácil. La modificación del ROM aprobada comenzó ayer su tramitación con los grupos de trabajo y a la primera de cambio la oposición le ha "devuelto a los corrales" al bipartito el documento. La línea roja: el artículo 19 que regula la creación de la Vicealcaldía, a la que se le asigna su propio staff. Podemos-IU, PSOE y Vox van a pedir que se retire el punto. La mayoría necesaria será por tanto difícil en un Ayuntamiento que no sale de una crisis para meterse en otra. Ahora es la del programa de Empleo, que ha generado una vuelta de tuerca más. Ya no es sólo enfrentamiento entre oposición y gobierno o entre los propios socios de gobierno sino en un mismo grupo, en este caso Cs, con la primera amenaza de renuncia del mandato. La semana que viene, más.