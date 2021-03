"No autorizamos a grapar cables en nuestra fachada". No puede ser más directo el cartel. Quizá sea el motivo por el que la fachada está repleta ellos, aunque todos colganderos y pasando de fachada a fachada como si de una cuerda de un equilibrista se tratara. Y Granada está repleta de situaciones similares en muchas de sus principales calles o, al menos, calles atractivas de su casco histórico. En esta Mirada, además, a falta de una tapa para 'camuflar' el cableado, algún ciudadano no ha dudado en buscar una solución un tanto 'encajada'. Apaños.