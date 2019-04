El apoyo a Sánchez

Los políticos independentistas han dejado bien claro cuál es el precio que hay que pagar para que sus diputados apoyen la investidura de Pedro Sanchez, si es que se necesita de sus votos. Está escrito en La Vanguardia, que publica no una, sino varias cartas de los políticos presos y del fugado Puigdemont. Lo dicen de distintas maneras, pero, en lo sustancial todos coinciden. Así, los Jordi, Rull y Form apoyarían a Pedro Sanchez si " no niega el referéndum como opción" e insisten diciendo "si de nosotros depende, no miraríamos hacía otro lado a la hora de hacer posible un Gobierno estable, siempre y cuando el candidato se comprometa a abonar el camino del diálogo y no niegan el referéndum de autodeterminación", porque sin referéndum "la gobernanza del Estado sería inestable de forma permanente". Esquerra Republicana, por boca de su líder, el 11 de este mes, en el Diario de Tarragona, se desmarca de la exigencia del referéndum, pero de acuerdo con su ideario, se ofrece a Sanchez para hacer caer al rey Felipe VI y acabar con la Monarquía. El líder de JxCat ha dejado claro que para pactar con Sanchez exigirá un referéndum de autodeterminación. Los independentistas quieren que Cataluña se convierta en un "nuevo Estado europeo, por mandato democrático, expresado libremente en las urnas". Parece estar más que claro lo que exigirían los diputados catalanes para apoyar la investidura de Sanchez: referéndum para la autodeterminación. Otras posibilidades no las contemplan. Por su parte, el PSOE ha hecho público, con algún retraso su programa electoral, que El País califica de perfil bajo, pero que es muy extenso y cuesta leerlo. El PSOE no quiere el artículo 155 y rechaza su utilización y promete concederle a Cataluña más competencias y reconocer sus singularidades. Y a esto lo llaman "nuevo impulso del autogobierno", porque consideran que lo que no esté expresamente reservado al Estado por la Constitución, sería de competencia autonómica. Además, el PSOE de Sánchez mantiene su apuesta por la plurinacionalidad, ya que se remite a las declaraciones de Granada y Barcelona (2017). En estas dos "se apuesta por una reforma constitucional que haga de España un Estado federal" y en el programa electoral se lamentan de que "si nuestras propuestas hubieran sido aplicadas no nos encontraríamos en la situación actual " (pag. 148) Por tanto, otra vez estamos en lo de "España nación de naciones". Me pregunto si Sánchez, caso de necesitar los votos de los diputados catalanes independentistas para ser investido, ¿se negará al referéndum de autodeterminación?