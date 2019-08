Una apuesta complicada

Un total de 5.150 personas tienen prohibida la entrada a bingos y casinos en la provincia de Granada. El dato se conoce el día en que se anuncia que la casa de apuestas deportivas Winamax es el nuevo patrocinador principal del Granada CF para su regreso a Primera. Winamax está especializada en las apuestas online de póker y se presenta como una empresa reconocida por la DGOJ (Dirección General de Ordenación del Juego) que cuenta con un programa especial de protección y prevención para favorecer el juego responsable. Un requisito que se pide a todas las casas de apuestas. Pero no deja de ser curiosa esa doble moral con la que vivimos y tratamos de engañarnos en una sociedad en la que una de sus lacras modernas es la de jóvenes y no tan jóvenes -de todas las clases- que pierden horas y, probablemente dinero y salud, apostando desde el móvil o desde esos 'casinitos' que están despersonalizando los barrios obreros y ocupando cualquier hueco que se queda libre. En su derecho están las casas de apuestas, los clubes y quienes los siguen de estar a favor. Como los que no conciben que estas alianzas sean una forma sana de 'apostar' por el deporte y la juventud.