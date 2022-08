El arte, a veces, sí es gratuito

El arte callejero decora muchas calles, barrios y monumentos en todo el mundo. Alguna vez no se han preguntado por qué no ocurre esto mismo en Granada. En una de las urbes más pintorescas, divertidas, diversas y folclóricas no hay arte en los muros de la ciudad que observa la Alhambra. Incluso muchos otros sitios como Mánchester, Ámsterdam o Berlín ofrecen a sus turistas tours alternativos para visitar zonas habitadas por el arte urbano. Una vez más, ¿por qué no en Granada? Hasta se puede presumir de artistas granadinos y parece que a nadie le interesa. El Niño de las Pinturas bien dijo, hace tiempo, en uno de sus libros: "El mundo está oscuro, ilumina tu parte". Puede que ya sea hora de ilumnar nuestra ciudad, la de todos.