No al ascensor

Poco acertado está últimamente el gobierno municipal con algunas de sus decisiones. Hace unos días, el ya comentado logo del despilfarro de dinero público, ese GRX que ya vemos en cartelería por nuestras calles -cuyo autor, por cierto, no comprende las críticas, ignorando el derecho de los ciudadanos a comentar cualquier proyecto en el que se gaste nuestro dinero, es la diferencia entre lo público y lo privado…-, y ahora, corren nuevamente rumores sobre otro proyecto, más polémico todavía…

Se trataría de la construcción de un ascensor subterráneo en la margen derecha del río Darro, antes del Hotel Reuma, horadando la colina de la Sabika, para que los turistas lleguen a la Alhambra sin despeinarse y sin dar un solo paso.

¡Qué manía tienen los mandatarios locales con los accesos a la Alhambra! ¿Es que no les basta ya con los actuales?¿Es que los turistas no pueden conformarse con los autobuses o con pasear un poquito por los bosques de la Alhambra hasta llegar al monumento? Es cuestión de mentalidad, porque andar o coger el transporte público es muy sano, bastante más que perforar la mismísima montaña de la Alhambra, lo que no sólo sería una actuación destructiva del medio ambiente y posiblemente también de nuestro Patrimonio -con consecuencias imprevisibles-, sino que además convertiría a esa zona del Darro, hasta ahora preservada, en una romería de turistas hacia el dichoso ascensor.

No sé si esto va en serio o no, verdaderamente parece una broma, porque, de ser cierto que el Ayuntamiento quiere acometer ese proyecto, tendrá una férrea oposición ciudadana, de los defensores de nuestro patrimonio y de grupos ecologistas, porque ese ascensor no se puede hacer, y los ediles municipales podrían pensar en muchas otras actuaciones importantes que nuestra ciudad necesita en vez de distorsionar con proyectos insensatos que sólo a ellos interesan, y que, si piensan que les van a dar votos, van aviados…

Todos estos equivocados proyectos sólo demuestran hasta qué punto andan desnortados los regidores locales, enfrascados en diseños faraónicos que nada aportan, excepto destrucción, en vez de liderar la defensa y el progreso de Granada, postergada desde hace cuatro décadas, no sólo por el ninguneo deliberado de la Junta sevillana, sino también por culpa de los políticos locales, que han preferido asegurar su futuro antes que el futuro de Granada y los granadinos.

No al despropósito del ascensor a la Alhambra. Menos castillos en el aire y más creación de la ciudad que Granada necesita ser.