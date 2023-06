Año 2023… Inteligencia artificial… Secuenciación completa del genoma humano… El telescopio James Webb es el observatorio espacial más potente de la historia… La misión Artemis establecerá una base en la luna como paso previo a la conquista de Marte… Se multiplican los avances asombrosos... Mientras, en Rusia, un señor de la guerra se enfrenta a un autócrata. A veces el presente es viejo.

El señor de la guerra es Prighozin, un ex delincuente que, tras pasar 10 años en prisión por asalto, robo y fraude, transitó de la venta de perritos calientes a restaurantes de lujo frecuentados por el presidente –lo que le valió el apodo de el chef de Putin– hasta convertirse en un oligarca con hambres de poder. Sus tropas son el grupo Wagner, llamado así en honor al músico favorito de Hitler por su fundador, Dmitri Utkin, un neonazi que fue teniente coronel del GRU, el servicio de inteligencia militar ruso. Wagner nació como una organización mercenaria secreta activa en África y Oriente Medio, donde aunó y aúna sus intereses con los de Moscú en Siria, Libia, Sudán y República Centroafricana, y salió a la luz como “fuerza patriótica” al servicio de Putin interviniendo en 2014 en la anexión de Crimea y desde 2022 en la invasión de Ucrania. Actualmente está formado por 10.000 mercenarios y 40.000 convictos reclutados en cárceles rusas, aunque parece que en Ucrania ha perdido unos 20.000 hombres. El autócrata es Vladimir Putin, ex oficial del KGB perpetuado en el poder manipulando leyes y elecciones desde 1999, tras la renuncia de Yeltsin, hasta hoy.

Prighozin se rebeló contra el autócrata y su cúpula militar y avanzó sobre Moscú amenazando con provocar una guerra civil para después replegarse dejando en evidencia la debilidad de Putin. ¿Una columna de 5.000 hombres desafiando a los 800.000 soldados del ejército ruso que le dejó llegar a 200 kilómetros de Moscú? ¿Un golpe de estado frustrado? ¿Una bravuconada fallida? Ya se sabrá. O quizás no. La kremlinología no ha caducado.

Un autócrata y un señor de la guerra no deberían ser personajes del siglo XXI. Rusia, tres décadas después de la disolución de la Unión Soviética y la caída del partido comunista, no debería seguir siendo una autocracia. Pero lo antiguo que se creía dejado atrás emerge como un anacronismo. La historia como progreso no es la línea recta que soñaron los ilustrados secularizando una idea judeocristiana.