Cuesta encontrar a alguien que le haya llegado alguna de las ayudas tan cacareadas por el gobierno. La queja más generalizada es que reunir los requisitos para recibirlas se ha vuelto una especie de gimkana urbana en la que son insalvables los obstáculos a superar (nivel de ingresos de la unidad familiar, no tener un patrimonio legalmente -pagado o no, eso da igual- que supere tal cantidad, llevar tantos meses de contrato y tal y tal y tal).

La propaganda oficial no encuentra realidad en la que aposentarse. Se diría, como señalan algunos, que sólo están protegidos los que se amparan bajo un sueldo oficial, porque al resto que les vayan dando. Los autónomos especialmente, ese sufrido trabajador por cuenta propia que si puede llega a contratar algún empleado cuando hay exceso de pedidos, ese que se siente el paria de este nuevo sistema en el que la única empresa con futuro es el Estado y sus muchas delegaciones y empresas de capital estatal.

Este estatismo que se va instalando algunos lo ven como parte de una estrategia prediseñada. Pero en eso hay que discrepar en un país donde si algo falta son estrategias. Todo se ha improvisado de tal manera que costaría creer que alguna mente maquiavélica (no, Iglesias no da para tanto) está detrás de todo esto. Pero no. La chapuza nacional también es de izquierdas.

Esta especie de capitalismo de Estado ni siquiera llega a ser real. Porque la miseria es la que se socializa con más generosidad. Paseas por el centro de la ciudad y te preguntas qué habrá sido de los comerciantes que se fundieron los ahorros y los créditos en el negocio que cerró; preguntas a amigos de la cultura y, si alcanzan a alzar la mirada a pesar de la depresión que les sepulta, te cuentan que no les sale ni un concierto ni un bolo ni un libro que publicar; "¿y de las ayudas, hombre, échalas?" Y entonces ya ni te contestan mientras se encaminan hacia el comedor social donde aún pueden comer caliente mientras esperan que esto escampe.

La pregunta es si esta ruina general a alguien le importa. Cuesta creer que a alguien le interese este drama sin paliativos del que solo se salvan los que aún tienen la nómina con sello del Estado, ese que solo sabe endeudarse para crecer y ofrecer un empleo que, fuera de él, va camino de la extinción o la más absoluta amargura.