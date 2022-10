Donde hay un banco espera una reunión

Los bancos en muchas ocasiones están solitarios y en no menos veces más de uno nos hemos preguntado si tienen sentido. Y la verdad es que son elementos tan inseparables de las ciudades como pudieran ser los pasos de peatones o las papeleras. Otra cuestión es el mantenimiento de los mismos. No hay nada más que pasear por Granada para comprobar que no todos están en perfecto estado de revista, que se diría en aquello llamado mili. Lo que está claro es que ofrecen un agradable tiempo para el descanso o, simplemente, para tomar el aire, sin necesidad de gastar. O reunirse a charlar con unas amigas.