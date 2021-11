Cuando no basta con ser honesto

Siempre quise ser periodista. Incluso cuando no lo sabía. Hasta cuando no tenía aún conciencia de ello, ya jugaba a hacer radio, con un palo como micrófono y la hoja de una libreta como escaleta. Dejar por escrito lo que quieres contar o lanzarlo a las ondas cada día no me ha cansado jamás en 32 años. Ni en los momentos más duros de la pandemia, cuando el trabajo diario se reducía a una sinfonía macabra de horror continuo.

Nunca me he considerado el mejor locutor, ni el mejor redactor, ni el mejor opinador, ni el mejor en nada. Quizás por eso he intentado siempre trabajar mucho y con honestidad. Es el único secreto para no sucumbir. Nunca me he propuesto ser objetivo: me he propuesto ser honesto, que ya incluye lo que podemos alcanzar de lo otro.

Siempre quise seguir siendo periodista. Incluso cuando los canales de difusión se multiplicaron y otros mensajes llegaban más fuertes y calaban con más efectividad que los utilizados por el periodismo tradicional. Ser consciente de ello fue noqueante para mí y muchos compañeros de profesión.

No sé si ahora somos más o menos influyentes o tenemos más o menos peso. Lo que sí sé es que mi compromiso con la honestidad en lo que hago, y el de tantos y tantos compañeros que trabajan en este periódico, o en el otro; en mi radio o en las otras, y en el resto de medios; está fuera de toda duda. Aquí no puedes impostar mucho tiempo. Se te termina pillando.

Podemos y debemos reflexionar sobre el ejercicio actual de la profesión. Hasta qué punto tenemos una responsabilidad más allá de contar lo que pasa. Podemos reflexionar sobre si debemos o no ser actores de una realidad (que a veces contribuimos a fabricar) o solo notarios.

Es fácil disparar a todo aquel que alza la voz. Quizás el verdadero problema está en que los que nos dedicamos a esto no estamos contribuyendo a construir una generación realmente crítica.

Quizás echamos en falta en muchos periodistas, opinadores, entretenedores de pantalla, showmen del micro, escribidores de pacotilla (como el que firma)... más honestidad. Sin duda que echamos en falta eso, como decía ayer en estas mismas páginas mi querido Pablo Luque (un ciudadano responsable con sentido crítico de lo que escucha y lee). Pero, querido amigo, también echamos en falta esa honestidad, ese compromiso en quienes ponen el dedo en la llaga pero a la vez solo ríen la gracia de quienes vociferan más alto.

Trabajar con honestidad es fundamental. Pero también lo es el estar abierto a la verdad, aunque el resultado no comulgue con la idea que teníamos ni eso contribuya a reafirmar nuestras propias convicciones.