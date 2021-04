La batalla de los datos

El coronavirus no descansa ni en los festivos, pero parece que quienes recogen, ordenan y transmiten los datos de la pandemia sí, lo cual está en su derecho como bien legislado está. Pero no pega que en una situación de emergencia, donde todo el mundo intenta poner de su parte, y donde es primordial saber cómo van los contagios, las muertes, y las hospitalizaciones, no se informe de ello. No es lo suyo, la verdad, que cada día no se tenga ese toque de atención o ese alivio relativo que aportan los partes del Covid-19, tanto cuando las cosas empiezan a pintar mal como ahora, en los albores de una cuarta ola, como cuando las mareas ahogan con los repuntes. Ya no es porque los análisis no sean correctos o se desvirtúen con los famosos 'efectos' de los fines de semana y los festivos, es que en el fondo si no hay números parece que el virus no existe. Pero sí, está, sigue demasiado presente y lo que se va sabiendo las cosas pintan de nuevo regular, por no decir mal. Se debe descansar de la pandemia, pero no se puede descuidar nadie. Absolutamente nadie.