La bicefalia caníbal del Gobierno

Una cosa son las muchas razones objetivas que tienen los manifestantes de Cádiz para reivindicar sus derechos y protestar contra su vulneración, y otra los medios que utilizan. Una cosa es criticar por no proporcional la presencia de la tanqueta y otra apoyar las manifestaciones violentas, las agresiones a los policías y el destrozo de mobiliario urbano. La bicefalia o incluso policefalia del Gobierno tiene un problema: las distintas cabezas se dan bocados. Por un lado, Marlaska, y por otro, Yolanda Díaz. Dos cabezas poderosas -la del ministro del Interior y la de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo- se han liado a mordiscos. No otra cosa puede esperarse que haga la cabeza comunista de la vicepresidenta con la cabeza socialista del ministro. Este aguanta los bocados contestando lo menos posible para no escenificar la bicefalia o policefalia del Gobierno. Ella, en cambio, sabe lo mucho que puede ganar escenificándola ahora que desde el propio Gobierno se está trabajando el liderazgo de una posible nueva fuerza política a la izquierda del PSOE que marque distancias sobre todo formales con Podemos (la fashionaria dicen que la llaman en Moncloa).

Exigiendo la retirada de la tanqueta define su espacio. Y lo refuerza con frases de impacto ante sus posibles futuros electores: "Los obreros de Cádiz no son delincuentes, son trabajadores que están legítimamente defendiendo sus derechos". Desde el mismo Gobierno que saca la tanqueta la vicepresidenta manifiesta su "apoyo" y "solidaridad" con los trabajadores del sector del metal "en nombre del Gobierno de España". Añadiendo que "el derecho al conflicto colectivo y el derecho de huelga es un derecho constitucional". Lo último es extremadamente grave al asumir la utilización de la violencia como parte del derecho constitucional a la huelga. Al igual que, desde otra perspectiva, es extremadamente grave que desde un mismo Gobierno se lancen mensajes tan contradictorios como el de Yolanda Díaz y el de la portavoz del Ejecutivo, que le replicó que las fuerzas de seguridad actúan "con la ponderación necesaria" para garantizar el orden público y el derecho de manifestación. Sánchez, mientras tanto, mira para otro lado como suele cuando hay problemas graves. "La economía española va a vivir una modernización sin precedentes" tuiteaba en plena crisis gaditana. Noli me tangere es su lema.