De bien nacido es ser agradecido

Hace unos cuantos días celebraba en mi perfil de Facebook diez años del inicio de mi actividad en la medicina privada. Son solo una parte de los 28 años de profesión desde que allá por 1994 comenzara a dar mis primeros pasos como médico en la pequeña aldea de “Montizón” en la provincia de Jaén. De estos primeros tres años de ejercicio en el medio rural no puedo olvidar el inmenso agradecimiento de la gente tanto en consulta como en las visitas domiciliarias, cuando se les dedicaba un breve espacio de tiempo o se les consolaba apretando fuertemente la mano. La cercanía y el calor humano de aquellos mis primeros pacientes, es algo que no he olvidado y que ha marcado las pautas de actuación en el resto de mi vida profesional.

Mucho ha cambiado la medicina en estos últimos tiempos; los grandes avances en el ámbito diagnóstico y terapeútico y el empleo de las nuevas tecnologías han abierto un nuevo panorama, que creo que globalmente ha beneficiado a la práctica de este noble arte. Pero la necesidad de recoger en la historia clínica hasta el más mínimo detalle con el único fin de garantizar una protección legal del galeno, la pandemia del coronavirus y las consultas telemáticas, han desvirtuado en cierta medida la relación médico paciente, que es el eje central del ejercicio de la medicina. Y es que, desde el primer momento entre médico y paciente ha de establecerse una relación que se base en la plena confianza entre ambos. Este hecho con frecuencia carente, es el primer paso para una atención médica eficiente y si me apuran, altamente curativa.

A lo largo de estos años de ejercicio profesional mis pacientes me han enseñado algo que no viene escrito en los libros de medicina; he aprendido a escuchar, a ponerme en el lugar de ellos/as y sobre todo a tratarlos/las con el máximo respeto y cariño.

Aunque parece una obviedad, el respeto por el/la paciente debe estar patente en el trato que le dispensamos. Y es que con frecuencia los médicos olvidamos que ante nosotros se encuentra un ser que sufre no solo física, sino también con frecuencia anímicamente y que necesita no solo respuestas, sino también empatía y consuelo

Doy por ello las gracias a todos mis pacientes por las enseñanzas que diariamente me “regalan” y por poner en mis manos lo más preciado que tienen: su salud.