Hasta que la boda nos separe

Una jugarreta de San Bernardino de Siena, patrón de la publicidad, permitió que días atrás en este periódico coincidieran un anuncio que era el sueño y una noticia que era la realidad. El anuncio se refería al Salón de Bodas que se va a celebrar en Armilla en los próximos días. Donde cualquier novia puede encontrar el vestido para el día más feliz de su vida, según rezaba la literatura del anuncio. En otra página el titular de una noticia decía: La provincia de Granada encabeza el ranking nacional de divorcios. Por lo visto, según el artículo, un importante número de jóvenes treintañeros granadinos que se casan se divorcian al poco tiempo, antes incluso de pagar el coche que compraron a medias. Aquí en Granada también está el récord de duración de un matrimonio. No sé si se acuerdan, pero hace unos años -el caso salió en prensa- un joven dio por finiquitado su matrimonio en el mismo banquete de bodas, horas después de haber pasado por la vicaría. Durante la celebración todo el mundo buscaba al novio mientras él se había ido a su casa para preparar los papeles del divorcio.

La verdad es que hoy el matrimonio es un sacramento que está muy devaluado. Mingote decía que tal vez el matrimonio sea útil para soportar la soledad, pero un estorbo para alcanzar la felicidad. Por eso yo creo que los jóvenes se casan con la misma idea del que juega a la ruleta: por si les sale premio. Un día -esta anécdota la he contado alguna vez- un amigo me invitó en Jaén a la boda de su hijo. Allí fui con mi traje y mi sobre en el que iba el dinero que le iba a entregar a los novios. La multa, se le llama a ese sobre en mi pueblo. Pero con mi despiste habitual me vine a Granada sin haber entregado el regalo de boda. A los tres o cuatro meses me puse el mismo traje para ir a otro evento social y me encontré con el sobre olvidado. Al día siguiente llamé a mi amigo para preguntarle por las señas de su hijo y enviarle la pasta a los recién casados. "No te preocupes. El dinero te lo gastas en gambas pues ya se han divorciado", dijo mi amigo. Desde entonces en todos los sobres que entrego en las bodas exijo a los contrayentes que me devuelvan el importe si al poco tiempo deciden divorciarse. Eso lo pienso, pero nunca lo digo.