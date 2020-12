El botellón se traslada a (algunos) bares y el Covid, ¿también?

O no aprendemos o no queremos aprender. Eso sí, luego salimos junto al resto de compañeros de hostelería -sin que a la gran mayoría les falte razón para manifestarse, todo hay que decirlo- a reivindicar por los perjuicios ocasionados a raíz de la pandemia. Que un bar granadino (de copas) oferte un pack botellón en tiempos de Covid dice mucho de la falta de miras de alguna que otra mente pensante del ocio granadino. Que sí, que las copas se van a seguir consumiendo y tal, pero al menos vamos a intentar que esto no sea un cacao, que nos estamos jugando mucho.