La broma de la Costa

La historia es cíclica. En la Costa Tropical, más todavía. El litoral granadino es un territorio singular por sus muchas virtudes pero también por sus carencias. A la Costa las soluciones importantes llegan 25 o 30 años tarde como costumbre, o es que ya no nos acordamos de lo que hubo que aguantar con la Autovía. Y cada año, un poco antes de Semana Santa, un temporal se lleva por delante las playas granadinas, se anegan las zonas turísticas y nos acordamos que tenemos una Costa que no cuidamos, no atendemos y donde todo los años hay que reclamar al Gobierno de turno que se adecenten las playas. Cada convocatoria electoral parece que abre a la esperanza a que de una vez por todas alguien eche cuentas de lo que ocurre en la Costa, pero al final todo se acaba diluyendo. Los partidos, los que han mandado, tienen mucho de lo que avergonzarse cuando se trata del litoral más olvidado de Andalucía. Al que ni las instituciones ni la naturaleza saben mimar.