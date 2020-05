¿En el buen camino?

Granada fue ayer la única provincia andaluza en la que se registraron fallecidos por coronavirus. Contrasta con el dato que de que por primera vez en mucho tiempo no se registraron ingresos hospitalarios por Covid-19. Por esta razón hay que seguir vigilantes y no bajar la guardia. La mayoría de los granadinos han salido a hacer deporte y pasear con cabeza y respetando las normas de seguridad, pero cualquiera que haya salido a la calle estos días se habrá llevado las manos a la cabeza en más de una ocasión. Ayer mismo, mientras el debate continúa entre si se puede permitir el baño en las playas o solo los deportes acuáticos, hemos visto a personas dándose un chapuzón en el río Genil. Tanto la normativa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como la Ordenanza de Convivencia del Ayuntamiento de Granada lo prohiben terminantemente. Y más aún cuando apenas estamos viendo el final del túnel. Por favor, que no se pierda la cabeza y la memoria de más de cuarenta días (y cuarenta noches) confinados.