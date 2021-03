Hace unos días Fernando Simón dijo que queda "un mes, mes y medio" de la lucha contra el coronavirus. No podemos saber si tiene razón, solo el tiempo dirá, pero está claro que vamos por el buen camino, como demuestra que se hayan dejado a cero los positivos en los geriátricos gracias a la vacunación. No queda tanto para que podamos volver a ver a las personas mayores andando por las calles, sin miedo, protegidos con la inmunización que hayan conseguidos gracias a la vacuna de turno. No sabremos si es un mes o dos, pero está claro que ya queda menos.