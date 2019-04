Los bufones del reino

Se ha dicho que en política mentir, prometer lo imposible y engañar es un recurso admitido como normal en los gobernantes o los pretendientes. Cuando se está en campaña pre o electoral se nota más esta tendencia que demuestra estar en democracia, donde, por fortuna, no hay un único discurso, sino muchos diferentes, con multitud de mensajes, eslóganes, ataques recíprocos, insultos y, sobre todo, ocurrencias. Estas ocurrencias pueden aliviarnos de la náusea que nos producen declaraciones, mítines dirigidos a los fervientes seguidores capaces de vitorear tantas estupideces, aplaudidas por los medios, tertulianos o periodistas afines, como censurarán los que están en otro lado. El espectáculo nos dice, como el Guerra -el torero que en aquél entonces no fichaban los partidos- que 'hay gente pa' tó'.

No he asistido en mi larga vida profesional a mitin alguno porque ofendería mi sentido crítico. Tampoco, aunque haya defendido la pluralidad política y social, base de la democracia, se me ha ocurrido afiliarme a partido, asociación, equipo o grupo político, cívico o religioso. La libertad individual es sagrada. Todo lo demás es ridículo. Ridiculez manifestada en la vida política, sobre todo en campaña electoral, donde los políticos promueven la náusea o la hilaridad para ocultar sus propósitos, sobre todo con quienes piensan aliarse cuando termine el recuento electoral, para no ahuyentar a los votantes. Por eso es de agradecer que olviden su idolatría y se conviertan en divertidos bufones del reino que, aunque no estén a la altura, en cuanto a inteligencia y sentido crítico que en la historia han tenido sus dignísimos predecesores, como recordaba Boadella -hasta Mozart abordó geniales óperas bufas-, al menos estimulan la hilaridad nacional, tan necesaria. Todos nos hemos reído al conocer que el eslogan del PSOE, 'Haz que pase', sobre el rostro inescrutable de Sánchez, está copiado de la célebre frase del protagonista de Titanic, cuando se hundía el barco; que Vox vaya a iniciar su campaña en Covadonga, para repetir la 'Reconquista' de don Pelayo; o Pablo Iglesias, tras sus largas semanas cuidando a sus bebés, afirmara que limpiar culos es algo fundamental para un presidente de Gobierno. Más triste resultó el flamante fichaje del PP, el hijo del presidente Suárez, comparando el aborto con el corte de cabezas infanticida de los cromañones o que había una ley en EE UU que acababa con los recién nacidos, cosa que tuvo que desmentir. Nacionalistas españoles, catalanes -Puigdemont, Torra, Colau…- vascos; autonomistas, municipalistas, regocijan nuestras vidas con sus ocurrencias. Los bufones del reino cumplen con su misión fundamental: entretenernos. Tiempo tendrán para enfadarnos.