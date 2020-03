Nos mirábamos ayer a nosotros mismos para criticar cómo reproducimos las excusas de ayer en el hoy apocalíptico que vivimos y cómo vivimos absortos en la cultura de la distracción y el meme para no valorar y recuperar valores perdidos como el encuentro familiar, la lectura tranquila o el visionado sosegado de las películas y hasta de los partidos de fútbol. Estos días se está apostando por la cultura vintage de recuperar sagas, novelas y hasta encuentros deportivos que marcaron a generaciones y sociedades. Por ejemplo, hay quien quiere ver de nuevo el Barça-Portland San Antonio de la final de la Liga de Campeones de balonmano en 2001 (hay gente pa tó). Otro mensaje me llega de una persona que me dice que quiere aprovechar estos días para ver si en el cine contemporáneo hay algo que merezca la pena aunque difícilmente se podrá superar lo de Billy Wilder, Howard Hawks y John Ford. Hay quien se relee sus colecciones de Astérix y Tintín para cerciorarse de que los galos eran más brillantes que el del flequillo. Y los más sesudos se la juegan al intento de leer de una vez En busca del tiempo perdido... Pues eso, ánimo a todo el mundo que quiere buscarlo.