Ante todo, cabeza

Deberíamos reflexionar, ya no como sociedad, sino como seres individuales, qué estamos haciendo personalmente para detener el coronavirus. Seguramente todos respondan que confinarse en casa, teletrabajar, cumplir con los horarios, no salirse de las burbujas personales, lavarse las manos, llevar mascarilla... Que ya está bien, pero lo que no puede ser es que desde que decayó el estado de alarma, todos y cada uno de los políticos de este país anden en cada rueda de prensa, en cada declaración, o en cada tuit que ponen, pidiendo a la ciudadanía que no se le vaya la pinza y que salga a la calle como si no hubiera un mañana y que los contagios vuelvan a subir. Que sí, que en la pandemia se ha demostrado que mejor vivir cuando se pueda que no hacerlo. Pero, señoras y señores, cabeza por dios que esto sigue infectando y metiendo gente en los hospitales. Que papi Estado no tenga que serlo de verdad. Acongoja oír pedir esto a Pablo García, el delegado de la Junta en Granada, hospitalizado por Covid. Desgarra oírle el tono de desesperación. Háganle caso, que sabe de lo que habla...