Los cadáveres de las primarias

El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, tendrá primarias al estilo Susana Díaz: por aclamación. Justo el proceso exprés que hubiera convencido a Núñez Feijóo evitando la imagen de profunda fractura que en estos momentos golpea al PP -con Soraya frente a Casado-Cospedal, los barones divididos y el propio aparato quebrado sufriendo la larga sombra de Aznar- y que hace un año hubiera desactivado el convulso proceso que resucitó a Pedro Sánchez y dejó a la presidenta de la Junta sin opciones en Madrid.

En España, los partidos se han apuntado a las primarias por obligación. Por lo que significan de modernidad y de cercanía a la militancia y porque, en la práctica, sirven para tomar el pulso a las bases como estrategia de marketing y de tacticismo electoral. Dejar, de verdad, el control a los afiliados es una bomba de relojería con resultados impredecibles. Y con procesos tan descafeinados y tramposos que es difícil sostener que sean un proceso realmente democrático de apertura y de participación.

¿Es mejor la lucha abierta por el poder o la soterrada? Porque la imagen de unidad siempre tiene un precio y puede dejar tantos cadáveres como las contiendas que se libran en directo... Que Juan Marín repita al frente de C's no significa ni que sea el mirlo blanco que busca la formación naranja para su particular asalto al poder -a golpe de paracaidistas del tipo Imbroda y con ocurrencias como aplicar los procesos de selección de la empresa privada- ni que se haya desactivado la corriente crítica que desde hace meses alienta Luis Salvador.

Madrid (Albert Rivera) no podía permitirse el lujo de comprobar si el ex senador granadino tenía el respaldo del 70% de la formación en Andalucía, si su intensivo calendario de reuniones estaba siendo tan exitoso como él presumía ni si era un órdago su planificada campaña para desbancar a Marín. No cuando se ha pinchado la burbuja de C's en las encuestas, se ha venido abajo el efecto Cataluña, se han reactivado los socialistas y se está reconstruyendo el PP. Y no con alguien tan hábil en las redes sociales y en la fontanería de los partidos como el expolítico socialista. La mejor prueba de ello es la pieza que se ha cobrado para dar el paso atrás: José Antonio Funes, imagen visible de la corriente crítica granadina, dejará el Parlamento. Estaba destacando demasiado. Luis Salvador siempre juega con varias barajas y, si se cae la regional, tenía que blindar la nacional y la local... Unidad de puertas afuera; guerra abierta en la trastienda.