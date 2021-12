Ya no caen donetes

Los más sabios recordarán el anuncio de una marca de donuts en la que los transeúntes alzaban un dedo y les caía uno de estos productos. Pero ahora los tiempos cambian y con una preocupación por la comida sana las cosas ya no están como para ir tirando dulces por la calle, o al menos no en Granada, donde con la llegada del mal tiempo se agradece más la ropa de abrigo, como en este caso donde ha caído un guante, pero parece que alguien no acertó a poner la mano y terminó quedándose en mal lugar.