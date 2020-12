Un café solo

Los bares y cafeterías han vuelto a subir la persiana en Granada, aunque el tiempo no acompaña y el terraceo tendrá que posponerse. De cualquier forma, las restricciones de aforo que imponen las nuevas medidas tampoco permiten recrear esas viejas imágenes de grupos de amigos tomándose una cerveza en la calle. Así las cosas, con el frío que no invitará a muchos a salir de casa, y las distancias de seguridad, no vamos a tardar en ver por las terrazas de Granada a gente tomándose solos un café, hablando con sus amigos vía Zoom, que estarán tomándose el suyo propio desde casa.