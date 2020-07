Que no caiga en saco roto

La inclusión del Geoparque de Granada en la Red Mundial de la Unesco es sin lugar a la duda un espaldarazo para una zona, como son las comarcas de Baza, Guadix, Huéscar y parte de los Montes Orientales. Un marco que sufre una gran presión como causa de la despoblación y que no debe dejar pasar la oportunidad para buscar un impulso en el intento de cambiar su dinámica. Es seguro que no será nada fácil, pero es la ocasión de que las instituciones se vuelquen con el entorno del Geoparque, que puede, y debe, ser un polo de atracción para el turismo a todos los niveles. El atractivo del entorno, para el que lo conozca, es increíble y las posibilidades son numerosas. Eso sí, las comarcas que lo componen no son objeto de despoblación porque sí, lo son por otros muchos motivos y por la falta de importantes inversiones, pese a estar vertebrada en su día por la A-92, una fuente inagotable de tránsito. Es por lo que el Geoparque debe de convertirse en eje del reclamo, como son otras zonas similares en el mundo. Mientras, el que no lo conozca, que no pierda la oportunidad para visitar el Geoparque. Se sorprenderá.