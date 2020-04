No está la caja para fiestas

No habrá Feria del Corpus ni el Ayuntamiento está dispuesto a hacer esa semana nada para recordar que son las fiestas mayores de la ciudad. En el anuncio oficial de la cancelación de las fiestas, el Consistorio ya avisó de que todas las licitaciones se han suspendido y que el horizonte es trabajar en el 2021. Es decir que no habrá feria ni carocas ni pregón ni engalanamiento de la ciudad ni nada de nada. Está claro que no está la cosa para fiesta, de ningún tipo, y la situación no invita a estar bailando sevillanas. Pero, por ejemplo, la tradición de las quintillas y carocas o alguna de otra tipo se podía haber mantenido por cuestión de tradición y porque a fin de cuentas no implica un gran riesgo hacer actividades que no conlleven la visita de gente. Está por ver, si desde el Ayuntamiento hacen alguna propuesta virtual para que parezca que la semana del 6 al 13 de junio se iba a hacer un Corpus. Aunque igual que el cuerpo no está para fiestas, la que no está para fiestas es la caja de las arcas municipales, con números tan rojos que arden.