La calle del tinte

La calle Tinte va del Zacatín a Oficios. Un tinte es una sustancia con que se tiñe. Teñir es dar cierto color a una cosa, encima del que tenía.

Teñir puede ser un acto loable o condenable: depende de qué se tape con el tinte y qué se pinte encima. En la esquina de las calles Tinte y Oficios está el Centro Guerrero. Guerrero tiñó sus lienzos con talento y la sociedad ha decidido proteger su obra. Frente al Centro Guerrero está la catedral. Algunos escriben sobre sus muros mensajes diversos con torpe caligrafía. Algo nuestro se estropea así con la acción de quien tiene a su disposición mejores vías para transmitir sus mensajes. Por eso la mayoría condenamos esas pintadas, sin medias tintas.

Poco más abajo se encuentra el edificio donde estuvo el cine Aliatar. Del techo de una de sus salas acaban de retirar un mural de Juan Vida. La obra estaba protegida como bien de interés cultural (BIC), pero parece que ha perdido la protección por culpa de las leyes aprobadas por la Junta a la sombra del confinamiento. Mientras, Granada presenta sus méritos para ser capital europea de la cultura. No sé si para ese objetivo serán de más ayuda las pintadas de la catedral o los techos desnudos del Aliatar.

En Guadix alguien ha tapado un grafiti del Niño de las Pinturas que representaba a Simone de Beauvoir. La obra se había pintado sobre una tapia habilitada para ello. Una sociedad madura debería convivir con formas artísticas poco convencionales o contestatarias, y hasta protegerlas. Igual que protegemos la catedral, y con argumentos semejantes.

La política es para los humanos lo que el agua para los peces. El agua está a veces turbia y a veces demasiado fría, pero los peces no pueden vivir fuera del agua ni los humanos podemos dar la espalda a la política. Tampoco los artistas pueden. Quien dice que no hay que mezclar arte y política no sabe lo que dice. Pero hay buena y mala política. La mala política confunde las pintadas en la catedral o la pérdida de las obras de Juan Vida y del Niño de las Pinturas con ejercicios de libertad. La buena política intenta hacer compatibles las libertades de todos y protege a los débiles de los abusos de los fuertes. La sociedad no puede evitar discutir qué arte merece protección. Si los tintes son las armas de otra guerra sin normas, ganarán de nuevo quienes más poder y más dinero tienen.