El calor trastoca todo

El calor de los últimos días afecta sobremanera a todo. No sólo a las personas, que han de buscar refugio constante en las sombras por las calles o en los locales con aire acondicionado, bien sea en las casas, las empresas o los comercios. Afectado puede que esté el reloj ubicado en la Plaza Ciudad de los Cármenes, donde estaban el estadio de fútbol y la cárcel, ambos hace tiempo derruidos. Ya ven, ayer marcaba las 18:97. Menos mal que no se visualizaban los grados de temperatura. Cerca no sabemos su hay un relojero, pero como marca la publicidad hay una clínica.