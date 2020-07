El que fuera dos veces ministro de Agricultura en los gobiernos de Aznar y Rajoy, parlamentario andaluz, nacional y europeo, concejal en el Ayuntamiento de Jerez, para terminar su carrera política (si es que algún día no decide reemprenderla, porque se le ve joven y con ganas) de Comisario Europeo de Energía y Acción por el Cambio Climático, ha dado una charla en el Aula de Cultura de Vistahermosa, en El Puerto de Santa María. Pocas veces se tiene la oportunidad de conocer por boca de un experto un problema del que se habla mucho y se sabe poco. Y naturalmente que Miguel Arias no defraudó. Con los años ha cumplido aquel consejo que le daba Fernando Suárez, compañero en el Parlamento Europeo: "Miguel, bájate de la moto", en alusión a lo acelerado de sus exposiciones, que dificultaban entender sus argumentos porque no daba tiempo para digerirlas. Cuando vino a Cádiz destinado como abogado del Estado, su padre, (q.p.d.) que también lo era, me lo encomendó para "desasnarlo" con aquella expresión que tanto le gustaba y su currículum, que he resumido al máximo, demuestra que es el supuesto maestro el que tuvo que aprender de su discípulo.

Nos contó Miguel que el 93% de los ciudadanos en Europa consideran que el cambio climático es un problema grave y el 70% que es muy grave. Curiosamente en España se considera, no por el 70%, sino por el 93%, que es un problema muy grave, muy propio de la exageración española. Nos explicó que una cosa es el cambio climático y otra el tiempo meteorológico y aunque ambos cambian, el clima es menos variable. Aunque el clima siempre ha cambiado, ahora cambia más velozmente y por otras causas. De estas es la antropogénica, o sea, la actividad del hombre, la más grave, dando lugar a emisiones descomunales de los llamados gases de efecto invernadero, que se producen cuando el calor en la superficie de la Tierra emitido hacia el espacio, queda retenido por la contaminación del aire. En España, las consecuencias ha sido el alargamiento de los veranos casi cinco semanas; la disminución del caudal de los ríos; expansión del clima del tipo semiárido e incremento de las olas de calor. Somos uno de los 7 países de la UE con más emisiones.

Para terminar, referiré la existencia del Pacto Verde Europeo y la Ley del Clima Europeo y la cita que el conferenciante hizo de la carta Encíclica del papa Francisco, Laudacio Sic, que versa sobre el cuidado de la cosa común que es la Tierra y su clima.