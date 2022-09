Es de suponer que la fuente de la imagen no está de adorno en el pequeño parque que hay en la intersección entre la Avenida Juan Pablo II y la calle Calicasas. De momento, lo que sí es evidente es que el objetivo por el que se pone una fuente pública, que es del de dar de beber al sediento, no puede cumplirse por razones obvias. No estaría de más que desde quien tiene la responsabilidad se empuje para que se cumpla una de las bienaventuranzas.