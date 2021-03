Quien busque un atenuante a la derrota del Granada ayer en Valencia, esta no es su columna, al menos hoy. Granada, ciudad y provincia, está cansada, y mucho, de este coronavirus y de tantas restricciones y 'peros' a la vida normal. Es completamente lógico que todo hijo de vecino tenga ganas de bajarse a la playa, tomarse una cerveza, o estar un rato con los amigos. La pandemia tiene a todo el mundo en la reserva, agotado de normas estrictas, aperturas, cierres, las casas salen por las orejas, y solo piensa la gente en vivir una primavera que el año pasado ya robó el Covid-19. Pues dicho todo esto, el cansancio no es excusa. Podemos salir a tomar tapas, ir a bañarse al mar, quedar con tu círculo de confianza, pero todo en un orden. Llevamos un año de pandemia y conviviendo con medidas que no gustan, pero a las que ya debería uno acostumbrarse. Por eso es muy difícil de explicar que los ciudadanos se expongan todavía a espacios cerrados, a aglomeraciones aunque sean al aire libre, a que unos pocos se quieran aprovechar de que "antes de que nos cierren otra vez, saco lo que puedo". Y no. Hay que ser disciplinados. Sobre todo si se quiere tener verano.