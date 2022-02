De castellanos y andaluces

Hoy han convocado unas elecciones innecesarias en Castilla y León, que van a condicionar la fecha para las de Andalucía. No voy a especular con los resultados hasta que no se conozcan. Puede pasar que la jugada le salga bien o mal a Pablo Casado, que empujó a Alfonso Fernández Mañueco para que las convocara, en su batallita particular como alternativa a Pedro Sánchez. Pero lo que suceda hoy está claro que tendrá una repercusión en Andalucía y que condicionará la decisión de Juanma Moreno. Si se cumplen las encuestas, intentará retrasarlas, incluso a después del verano. Pero si no se cumplen, puede ocurrir de todo.

La fecha de las elecciones andaluzas es muy importante para Andalucía, pero también para toda España. Aquí se puede encontrar la llave del futuro Gobierno español. Lo sabe Pablo Casado, que presionó a Juanma Moreno para que convocara elecciones andaluzas en el primer trimestre de 2022, lo que hubiera sido un grave error de cálculo. Y lo sabe Pedro Sánchez, que presentó a Juan Espadas en Granada como su hijo político muy amado, porque el futuro de ambos puede estar vinculado.

Castilla y León es el primer test para la Moncloa. No sólo se disputa un Gobierno autonómico. Está por ver el liderazgo de Pablo Casado que saldrá debilitado o fortalecido, el liderazgo de Pedro Sánchez después de todo lo ocurrido, la fuerza real de Vox para condicionar los gobiernos del centroderecha, la nulidad del podemismo en la agricultura y ganadería, el temido hundimiento de Cs, y la eclosión de partidos de la España vaciada y cabreada que recuerdan a un gilismo de pueblo.

El electorado de Andalucía es diferente al de Castilla y León. En esas provincias castellanas y leonesas influye más el voto rural. En esa región ha sido más propicio al PP, aunque en las provincias del antiguo reino leonés el PSOE suele ser más votado. Por el contrario, en Andalucía, el voto del PP se ha concentrado en las áreas urbanas y está más arraigado en los municipios poblados del litoral. Las encuestas apuntan que Juanma Moreno se ha reforzado como candidato y que estaría cerca de la mayoría absoluta con los restos de Ciudadanos. Pero no se sabe si necesitaría a Vox. Juan Espadas, por sí mismo, no termina de arrancar. De ahí que necesite el apoyo total de Pedro Sánchez para beneficiarse de la marca PSOE. Y no hundirse en los regadíos. Asustar con Vox, mientras ellos pactan con Bildu, no se sabe si les dará resultado.

Aunque Castilla y León es diferente a Andalucía, marcará tendencias y aportará pistas. Los errores se pagan.