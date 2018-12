La casualidad presupuestaria

Casualidades de la vida o no. Resulta que el equipo de Gobierno ha elegido una fecha tan señalada como la Navidad y el final de año para 'regalar' a la ciudad sus primeros presupuestos municipales en cuatro años. Da la casualidad también que el concejal de Economía y Hacienda entrega hoy este borrador de gastos e ingresos a los grupos de la oposición cuando faltan solamente cinco meses para unas elecciones municipales que se presentan complicadísimas para todos los 'jugadores' y en las que será el momento de rendir cuentas de verdad ante los granadinos. En cualquier caso se agradece este esfuerzo titánico que, según fuentes municipales, ha supuesto elaborar un nuevo documento para no prorrogar las cuentas por tercer año consecutivo y acabar con esa parálisis económica de la capital. Ahora, la pelota está en el tejado del resto de partidos, los cuales tendrán que adoptar esa responsabilidad que le pedían a Cuenca y decidir si apoyan o no los presupuestos. Por sus argumentaciones y enmiendas se sabrá si el borrador es un hito en la historia de Granada o un brindis al sol.