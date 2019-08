En el 'centro' del debate

Desde que Granada es Granada las propuestas en materia de movilidad no han dejado de sucederse. Algunas incluso se han llevado a cabo, con resultados discutibles en muchos casos y satisfactorios en otros. El Metro siempre ha sido objeto de debate desde que comenzara a idearse en la primera década del siglo XXI. Su recorrido, el material móvil o el eterno rifirrafe entre los partidarios de soterrarlo o dejarlo en superficie ha copado titulares y alimentado debates entre políticos y ciudadanos. Y precisamente Ciudadanos -junto al PP- es el encargado ahora de regir los designios de la ciudad. El concejal popular de Movilidad, César Díaz, anunció ayer la intención del equipo de gobierno de trasladar a la Junta una línea que atraviese Gran Vía para unir las paradas de Hípica y Caleta. No es ni la primera, ni será la última, vez que se reabre el melón de acometer una obra del suburbano (término que proviene de 'suburbio' y que, por tanto, es aplicable a un tranvía en superficie) que implique al centro. Sólo cabe esperar que desemboque en un tren y no en un globo (sonda).