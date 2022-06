Del cerdo no se aprovecha todo

Dicen que del cerdo se aprovecha todo (hasta los andares), pero parece que hay una persona en Granada que no está muy de acuerdo con esa afirmación. Dos patas (no una) de jamón tiradas en una papelera pública bien debería ser constitutivo de delito, pues habría bastantes ciudadanos que harían buen uso de este manjar, especialmente en los tiempos que corren. El reciclaje existe y cada vez tiene más fuerza, por lo que no estaría mal dar una segunda vida a ese jamón y dárselo a alguien que de verdad lo aproveche.