El chacachá del tren

Los trenes no se llevan bien con Granada. Da igual que se trate de una compleja infraestructura como el AVE, de un tren tradicional robado, como los que discurrían por la vía de Moreda o del tren turístico que recorre el Albaicín. Todos están gafados. El último, precisamente, se estampó ayer en el Carril de la Lona. No es la primera vez que le pasa y, aunque no hubo que lamentar heridos, en estas cuestiones es mejor no jugársela. Dice el Ayuntamiento que va a cambiar su recorrido. A ver...