El ciclo sin fin de la madre naturaleza en el Virgen de la Angustias

Hace unos días hablábamos en esta misma sección de la importancia del reciclaje y, parece, que los más jóvenes tienen la lección bien aprendida. Los alumnos del colegio Virgen de las Angustias han decidido elaborar este árbol con el que decorar su patio, pero con la peculiaridad de que no es un árbol cualquiera, sino que está fabricado con botellas de plásticos (coloreadas apropiadamente de color marrón aunque usted, querido lector, no pueda apreciarlo) hasta formar una especie de trampantojo que, visto desde lejos, engañaría al ojo más experto. Quizá estos alumnos sean aún demasiado jóvenes y no les haya dado tiempo a ver El rey león (quizá la película sea demasiado vieja y esté demode, quien sabe) en la que se cantaba eso de "el ciclo sin fin", pero lo cierto es que esta actividad que han realizado ejemplifica a la perfección ese ciclo, donde los materiales fabricados a partir de elementos naturales, exactamente dinosaurios fallecidos hace miles de años, vuelven a cobrar un nuevo significado, emulando un nuevo ser vivo, un árbol que a su vez ha sido decorado con más objetos para emular ramas y hojas, todo para volver a iniciar el ciclo, Un eterno retorno que no deja de recordar, como más de uno ya se habrá dado cuenta, al símbolo del reciclaje, ese círculo que viene a ejemplificar la necesidad de reutilizar, de dar una nueva vida a los objetos antes que tirarlos y comprar uno nuevo. Los alumnos, como decíamos unas líneas arriba, tienen la lección del reciclaje bien aprendida.