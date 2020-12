Una ciudad desnuda

Lo del exhibicionista de Granada dejó de tener gracia hace tiempo, si es que alguna vez la tuvo. Cada una de sus apariciones desata los comentarios en las redes desnudando a una ciudad donde los destapes de este individuo se han convertido en lo más noticioso de un sitio donde últimamente pasa poco y lo poco que pasa suele estar envuelto en la polémica. También es una metáfora de una ciudad que se encuentra desnuda en muchas ocasiones por el lastre institucional que esta ciudad impasible y, casi siempre, imposible. Pero volviendo al muchacho que no para de quitarse la ropa y llamar la atención para no sabemos bien qué objetivo, lo cierto es que empieza ya a hartar que se chotee de la gente con desnudos en lugares impropios como la Alhambra o la Catedral. Esperemos que no se trate de otra metáfora de que estamos ante el nuevo cuento del traje del emperador y suponga que los granadinos vivamos en una mentira colectiva de una capital que no avanza nada y que pese a pactos de codos y palabras, y más palabras, no va cambiando de vez en cuando.