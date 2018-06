Gracias a la presencia en Granada de una de las candidatas a suceder a Rajoy en la presidencia del PP, María Dolores de Cospedal, nos enteramos de que muy pocos militantes pagaban las cuotas, y aún así sus campañas electorales eran las más costosas del panorama nacional, lo que informa de la proverbial capacidad de administración de los dirigentes de Genova 13. En Granada, por ejemplo, los mismos que arruinaron el Ayuntamiento han comprado la sede, una casita construida por García Arrabal, investigado en el caso Serrallo, por una cantidad cercana a los dos millones de euros. La señora que aseguró que a Luis Bárcenas, ese mago de las finanzas, se le despidió en diferido, no defraudó a nadie. Anunció que, si gana, el clan de los genoveses declarará la guerra a Ciudadanos en España con una batalla cuartelera en Cataluña. Rajoy se quedó corto con el 155 y ella está dispuesta a aplicar el 1.555 para acabar con todos "los enemigos de España", entendiendo por enemigos a los que desean independizarse o establecer un modelo de Estado distinto. Las declaraciones de la señora con el mayor fondo de armario de la política nacional, cambia tanto de modelo como poco de ideas, anuncian una escalada para judicializar más el conflicto y multiplicar el número de presos, fugados y desafectos.

Esta novia de la muerte con alma de legionaria de Prada ha asegurado también que el PP tiene que recuperar "el orgullo que algunos sinvergüenzas nos quitaron", pero no detalló que los algunos suman más de 800, por ahora, y entre ellos abundan ministros, presidentes autonómicos, alcaldes, concejales, presidentes de diputaciones y directivos de grandes empresas. Millones de sus votantes la creen, porque el PP, más que un partido, es un ismo, una religión, una fe, y ya se sabe que la fe mueve montañas (incluso de dinero). Esta mujer tan capaz y tan capataz puede ganar. Sí. Aunque no conviene descartar a Pablo Casado, al que le es aplicable una variante del comentario de Wilde (aquí un macromachismo): "Una mujer que dice su edad es capaz de cualquier cosa". Casado es hombre, pero si fue capaz de aprobar doce asignaturas de Derecho en tres meses (una por semana) también es capaz de lo imposible. Él, y los otros candidatos, pasarán por Granada, tierra de conquistadores y feudo con corazón popular, y serán recibidos por Sebastián Pérez, quien, en un alarde de modestia, precisó ante Cospedal que cuando llegó a la Presidencia provincial "no habíamos ganado nada". Se refería a las elecciones.