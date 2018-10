Las cloacas están limpias

Yerran quienes comparan a Villarejo con Torrente, "el brazo tonto de la ley". El ex comisario de Policía, que trató y grabó durante décadas a la espuma del país (políticos, empresarios, jueces, fiscales…), está evidenciando ser tan astuto en la defensa propia como en la comisión del mal. Gente cercana a él comenta que guarda en Bélgica y Suiza discos duros que podrían albergar vicios, secretos de cama y pruebas de numerosos delitos de personajes afamados y que las conversaciones que filtra constituyen un aviso a navegantes, un anuncio al PSOE y al PP para que utilicen su influencia con el fin de abreviar su encierro en la cárcel de Extremera. Convertido ya en el Padrino del patio de la prisión, ha deslizado entre personas cercanas que lo revelado hasta ahora no es más que la punta del iceberg y que reserva un inmenso castillo de fuegos artificiales para antes de Navidad. Su última jugada ha consistido en airear un encuentro en 2009 en la sede del PP con la entonces secretaria, María Dolores de Cospedal, para, supuestamente, tratar asuntos relacionados con el caso Gürtel. El mediador de la reunión fue López del Hierro, marido de Cospedal, que fichó por Iberdrola en 2012 sin que, según su esposa, influyera en absoluto la relación matrimonial ni la cercanía al partido. El PP ha emitido una nota que suena a excusa no pedida (excusatio non petita, accusatio manifiesta) expresando que no está "preocupado" con las grabaciones aparecidas ni con las que puedan aparecer. El hecho de que los cortes de la grabación permitan confirmar la cita, pero no detallen lo que se trató en ella, habrá soliviantado, cuando menos, a la cúpula de Génova 13.

Ciudadanos sería el gran beneficiado si las amenazas de Villarejo se materializan. El sorpasso no sólo es posible, es probable. A los populares les aguarda un futuro judicial y electoral tortuoso. La militancia erró al apostar por Casado, ligado por el cordón umbilical político a Cospedal, protegido de Aznar y encarnación de las sustancias del partido, en detrimento de Soraya Sáenz de Santamaría, ajena a los atropellos que los han desalojado del Gobierno. Todo apunta a que la organización pagará caro los muchos años de saqueo y desafuero en los que están implicados cientos de quienes fueron sus cargos públicos. La sentina no tiene fin. Y entre el gentío cunde la sensación de que hablar de las cloacas del Estado supone una exageración. Las cloacas están mucho más limpias.