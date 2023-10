El otro día, sin ir más lejos, el de la fotillo de arriba se encontró de pronto en medio de una larga cola de personas que esperaban que llegara su turno para pagar en las maquinitas del aparcamiento del nuevo Clínico San Cecilio, conocido también por el Peteese. Las colas son ideales para hacer terapia de grupo. Un señor se lamentaba de los precios que tenía el dichoso parking. “Esto te cuesta un riñón”, decía uno con un problema de cálculos renales. Y es que allí vas con una enfermedad y sales con otra: el soponcio que te entra cuando ves lo que te han soplado por tener el coche aparcado un rato. Una señora decía que no había derecho, que aquel sitio deberían de abaratarlo porque allí no vas por gusto, sino por necesidad, y eso, decía, deberían de tenerlo en cuenta a la hora de poner las tarifas. Otra joven contaba cuando un día tuvo que llevar a su madre con un problema de estómago y al salir, después de haber estado varias horas en observación, tuvo que pedir un préstamo para sacar el coche. “Aquí estás un par de días y tienes que vender el piso para pagar el parking”, decía la joven. “Y encima tienes que hacer cola”, comentaba un señor instalado en la tercera edad. Un cuarentón con la pinta de economista comentaba que al menos allí las plazas de aparcamiento eran amplias porque había otras –ponía por ejemplo las del aparcamiento del Triunfo– que, según él, eran más estrechas que los propios coches. “En muchos parkings entras y sales seguro con un rascón o una abolladura. Anda que no le ha dado eso trabajo a los chapistas”, decía. Una señora contó como a un sobrino suyo que había ido a ver la Alhambra le había costado más el aparcamiento que la entrada para ver el monumento. “Son todos unos sinvergüenzas”, apostillaba la dama. “Todo eso está muy bien, pero esto es un hospital, aquí no venimos a divertirnos o porque queremos. Las autoridades deberían meter mano en estas cosas”, decía el de los cálculos renales. “De eso se debería ocupar la alcaldesa y no de si la han invitado o no a la cumbre esa de los cojones”, decía un señor que acababa, por fin, de acceder a la maquinita.

Las colas son ideales para hacer terapia de grupo y también para encontrar un tema que sirva para escribir una columna.