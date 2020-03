Cuando la comodidad nos mata

Según los expertos en fechas, en el año 1960 se inició la cultura del úselo y tírelo. Fue cuando la americana Marion Donovan inventó el pañal de un solo uso. El invento se extendió rápidamente y en una década era utilizado por casi el 80 por ciento de las madres (excluyendo las del tercer mundo).

Hasta entonces, un pañal era uno trozo de tela que se ataba al bajo vientre de un bebé con una gasa para que absorbiera lo que pudiera de los líquidos y sólidos. Después se lavaba, se secaba y se volvía a poner. Yo por entonces tenía seis años y el invento no sirvió para mi madre, que con cuatro hijos se hinchó de lavar pañales.

Fue en esa época cuando el mundo se creyó optimista. La Tierra parecía una fuente inagotable de recursos. Tras el invento del pañal comenzaron a fabricarse miles de objetos que servían para un solo uso. Todos ellos fabricados con plástico, el gran enemigo del planeta. Y ahí empezó gran parte de la degradación del medio ambiente y el principio de esta situación que requiere una concienciación colectiva.

El otro día Nicolás Olea, el científico granadino que lidera una cruzada contra la utilización del plástico, dice que la comodidad nos está matando poco a poco. Antes, se guardaba todo y, ahora, se tira todo. Y no pararemos hasta que nos tiremos a nosotros mismos.

En otros tiempos, cuando íbamos, por ejemplo, a comer al campo un grupo de amigos todo lo que llevábamos (platos, cucharas, tenedores, vasos, manteles,botellas…) volvía a casa y se utilizaba muchas veces más después de ser lavado. Ahora vamos y todo lo utilizado se mete en una bolsa de plástico y se tira a la basura. Olea está convencido de que algunos componentes de todos los productos fabricados con petróleo están relacionados con el cáncer y la génesis de tumores, además de otras enfermedades.

Me decía el científico que los niños de hoy mean plástico y que eso parece no preocuparles a las autoridades sanitarias, esas que están preocupadas ahora por el coronavirus, un tema que durará hasta que deje de ser material informativo. Leí el otro día cada año se utilizan y se tiran unos 100.000 millones de pañales, unos catorce millones de toneladas de un material que tardará cinco siglos en descomponerse. Nunca como hasta ahora el mundo ha olido tanto a mierda.