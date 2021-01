Esas compras aplazadas

Ya estamos en rebajas y, sin ánimo de azuzar al consumista que todos llevamos dentro, lo cierto es que es un periodo que hay que aprovechar, en la medida de las posibilidades de cada uno y sin necesidad de pedir un préstamo a Cofidis, para apoyar a los sufridos comerciantes. Habrá que ir con mil ojos, guardando todas las precauciones y la distancia de seguridad, pero seguramente ese pijama ya mítico que nos ha acompañado día y noche durante el confinamiento merece un descanso o, al menos, un relevo. Y es que, según los comerciantes de Granada, la prenda estrella de esta temporada van a ser los pijamas y la ropa deportiva de esa que no se utiliza para ir al gimnasio sino para deambular por casa, incluso para bajar al bar los domingos, como hacen algunos que hace décadas que no hacen más deporte que ver el partido de fútbol por la televisión. Los comerciantes que están detrás del mostrador son los padres de los compañeros de nuestros hijos, los amigos, los vecinos... Así que, con mesura, no pasa nada por apoyar al comercio local con alguna de esas compras que la pandemia aplazó.