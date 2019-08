Sin concierto para el pueblo

Es una de las tradiciones oficiosas más bonitas y que unen a los granadinos de todas las edades y de diferente pensamiento. Se trata del concierto inaugural de la Orquesta Ciudad de Granada, que este año no será tal. Los capitalinos se quedan sin el recital de septiembre en el que la música clásica se fundía con el pueblo llano -de todas clases- a través de propuestas originales, transversales y radicadas en la belleza. Al parecer, la razón de que no se celebre es que no se ha llegado a tiempo para 'orquestar' el proyecto con el nuevo gobierno municipal y con una OCG a la espera de que se cumplan las promesas para saldar su deuda millonaria y que todavía navega con un gerente interino. A los partidos que antes pedían cuando no mandaban les toca ahora demostrar que les importa una de las grandes instituciones de la ciudad en la que se sustenta, entre otras cosas, el cacareado proyecto cultural de 2031. Una pena que la música clásica y de calidad tan necesitada de apoyo pierda esta opotunidad de fundirse con el pueblo, tan necesitado de acordes bonitos y noches musicales para sofocar tanto desacuerdo.